春節前實兵演練 新北消強化大型商場防災應變

《圖說》新北消第一大隊今日攜手板橋小遠百春節前火災搶救實兵演練合影，前排左一第一大隊長羅凱文、左二簡任技正鍾世銘。〈第一大隊提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市消防局第一救災救護大隊因應農曆春節將至，大型商場、百貨公司與賣場進入人潮消費高峰期，為強化公共場所防火安全及災害應變能力，今〈23〉日攜手板橋小遠百，辦理春節前火災搶救實兵演練，動員商場員工及消防人力共約百餘人參與，過程逼真。

消防局簡任技正鍾世銘表示，大型商場提供民眾生活便利，更須重視公共安全。透過實地消防演練，不僅可提升業者的災害應變能力，也讓消防人員熟悉商場環境並預擬搶救策略，有助於提升整體救災效能，降低災害損失，確保民眾春節期間擁有安全的購物環境。

《圖說》板橋小遠百春節前火災搶救實兵演練，動員商場員工及消防人力共約百餘人參與。〈第一大隊提供〉

第一大隊長羅凱文指出，春節期間公共場所人流密集，一旦發生火災，恐造成重大傷亡，因此透過演練，確保商場自衛消防編組機制能迅速啟動，協助顧客與員工安全疏散，同時培養與消防單位間的救災合作默契。

他說，今天演練模擬板橋小遠百一樓商場遭人為丟擲汽油彈引發火災，現場濃煙密布。業者第一時間啟動自衛消防編組，進行初期滅火、通報及人員疏散，並立即撥打119報案。

《圖說》火災搶救實兵演練現場。〈第一大隊提供〉

演練內容涵蓋自衛消防編組演練、分中隊層級指揮搶救、室內滅火與人命搜救，以及大隊幕僚與大量傷病患處置等四大項目，完整呈現商場火災可能面臨的各種情境。