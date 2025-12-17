春節前後可能有「規模6以上地震」 郭鎧紋發警告

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，根據統計資料顯示，台灣規模6以上地震的平均間隔約100天，但實際間距可能更長，下一次地震極可能落在明年春節前後，民眾應提高警覺，將防震措施納入日常生活規劃。

郭鎧紋今（17）日向《中時新聞網》表示，地震無法精準預測，根據中央氣象署過去30年的統計資料，台灣規模6以上地震平均間隔約100天，但這僅供參考；從2023年10月24日至2025年12月16日，台灣共有17起規模6以上地震，其中僅有一次接近平均值，發生於2024年5月10日至8月16日，間隔98天。

郭鎧紋補充，今年8月27日宜蘭近海曾發生規模6地震，至今已過112天，從地震概率來看，春節前後發生強震的機率相對提升，下一次規模6以上地震很可能就在明年春節前後。

郭鎧紋指出，回顧2002年以來的資料，台灣在春節前後共發生過6起規模6以上地震，包括2002年2月12日花蓮規模6.2、2015年2月14日台東規模6.3、2016年2月6日高雄規模6.6、2018年2月6日花蓮規模6.2、2021年2月7日宜蘭規模6.2、以及2025年1月21日台南規模6.4；其中又以2016年小年夜發生的高雄規模6.6地震最為嚴重，造成台南維冠大樓倒塌。

郭鎧紋強調，雖無法精準預測每一次地震的時間與地點，但透過統計資料可提供民眾參考，提醒大家關注地震風險、提高警覺，尤其春節期間不少人返鄉或出遊，更需將防震納入生活規劃。

