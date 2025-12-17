春節前後恐有規模6強震 郭鎧紋：做好日常防震

專家郭鎧紋根據統計數據示警，距離今年8月27日宜蘭近海規模6地震至今已過112天，從地震概率分析，明年春節前後發生強震的機率相對提升，呼籲民眾應在日常生活中做好防震。

台灣位於歐亞板塊和菲律賓海板塊交界處，屬於環太平洋地震帶。（示意圖／翻攝自中央氣象署）

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，根據中央氣象署過去三十年的統計資料，台灣規模6以上地震平均間隔約一百天，但這僅供參考；從2023年10月24日至2025年12月16日，台灣共有十七起規模6以上地震，其中，發生於2024年5月10日至8月16日，間隔九十八天，僅此一次接近平均值。郭鎧紋強調，地震無法精準預測，但實際間距可能更長。

郭鎧紋整理相關數據，台灣2002年迄今春節前後，規模6起以上地震共計發生6次。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋整理歷史資料顯示，台灣在春節前後發生強震並非罕見。他回顧2002年以來的資料，台灣在春節前後共發生過六起規模六以上地震，包括2002年2月12日花蓮規模6.2、2015年2月14日台東規模6.3、2016年2月6日高雄規模6.6、2018年2月6日花蓮規模6.2、2021年2月7日宜蘭規模6.2、以及2025年1月21日台南規模6.4。

其中又以2016年小年夜發生的高雄規模6.6地震最為嚴重，造成台南維冠大樓倒塌。郭鎧紋補充，雖無法精準預測每一次地震的時間與地點，但透過統計資料可提供民眾參考，提醒大家關注地震風險、提高警覺，尤其春節期間不少人返鄉或出遊，更需將防震納入生活規劃。

