春節前後恐有「規模6以上強震」 專家示警：2地區留意防範

距離農曆春節約剩下2個月時間，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋指出，根據過去30年資料統計，平均每隔100天會發生一次規模6以上地震。然而截至今（17日）已有112天未出現強震，若以近幾年較長間距推估，下次發生規模6以上地震的時間點，很可能落在過年前後。

去年1月21日嘉義縣大埔鄉凌晨發生規模6.4極淺層強震，全台有感，隨後鄰近的台南市楠西區也接連發生多起餘震，多處民宅受損嚴重，被迫在農曆年前撤離家園。

地震專家郭鎧紋表示，根據過去30年氣象署統計資料，台灣發生規模6以上地震的平均間距約是100天，但攤開過去3年資料，只有2024年5月10日至2024年8月16日間距接近百日（間隔98天），規模6以上地震間距明顯拉長，參考值來到158至162天。

加上台灣目前已經112天沒有發生規模6以上地震，因此郭鎧紋推估，下次發生強震的時間點，可能會是明年2月，接近農曆春節。郭鎧紋提醒，若屆時發生地震，板塊最活躍的東部外海及南台灣，會是最需要防範的地區。

