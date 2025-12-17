春節前後恐有「規模6強震」？專家曝歷史數據示警：台灣已112天沒發生。圖／郭鎧紋提供

距離農曆春節只剩約2個月時間，地震專家郭鎧紋17日指出，過去30年間，台灣平均每100天就會出現一次規模6以上地震，而截至目前已經有112天未出現強震，因此若以長期統計推算，農曆春節期間可能成為地震的高風險時段。

專家預測：「過年期間」有機會發生規模6地震

郭鎧紋觀察中央氣象署過去30年的統計資料後發現，台灣平均每隔約100天就會發生一次規模6以上（M6+）地震。但若以過去3年的資料來看，僅有2024年5月10日至8月間隔98天，其餘較長間距則達158至162天不等。

郭鎧紋指出，台灣上次規模6以上強震要追溯到2025年8月27日，當時宜蘭近海發生6.0有感地震。然而，截至目前已112天未出現M6+地震。依照近3年的長間距推算，下次規模6以上地震可能出現在2026年2月，接近農曆春節期間，提醒民眾提高警覺。

春節前後恐有「規模6強震」？專家曝歷史數據示警：台灣已112天沒發生。圖／郭鎧紋提供

印象深刻的「過年」強震：2016高雄美濃地震

事實上，台灣過去確實曾在春節期間發生重大地震，其中以2016年2月6日（小年夜）高雄美濃發生的規模6.6強震最為嚴重。當時最大震度在台南新化達7級，台南市永康區「維冠金龍」大樓倒塌，造成大量住戶受困，釀成重大死傷。

這起地震被視為自921大地震以來最嚴重的強震，造成百餘人死亡、數百人受傷，並導致廣泛建築損壞及大規模停電。原本應是闔家團圓的春節，卻變成救援與重建行動的緊急時刻。由於震災發生在農曆春節期間，其造成的災損與家庭悲劇至今仍深植人心，也成為台灣防災記憶中具有象徵意義的「過年地震」。



