春節前後恐有「規模6↑地震」？氣象署回應了

生活中心／李明融報導

全球地震活動明顯更活躍，今（2025）年春節前嘉義大埔就發生6.4地震，在加上近期台灣地震頻繁，8月宜蘭縣近海發生芮氏規模6.0地震，震源深度112公里，屬於淺層地震，然而新的農曆新年將至，開始有人擔心是否還會再發生規模6以上地震。地震專家郭鎧紋依據數據提醒，下一次發生規模6以上地震，時間可能落在2026年春節前後，提醒民眾做好防災準備；對此，中央氣象署地震測報中心也做出回應。

郭鎧紋指出台灣在2024年顯著有感地震514個，2025年1月1日至12月18日顯著有感地震共151個。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋分享台灣地震活動現況評估表。（圖／郭鎧紋提供）

氣象專家郭鎧紋向《民視新聞網》表示，台灣規模6以上強震平均間隔約100天，自今年8月宜蘭近海強震後，至今已逾112天未見同級地震，風險隨之攀升。觀察近三年紀錄，強震最大間距可達160天，以此推算，下一波強震高峰恐落在2026年2月農曆春節前後。回顧歷史，台灣自2002年起已發生過6起「春節強震」，郭鎧紋提醒，東部外海與南台灣為重點防範區域，雖科技難以精準預測，但強震現處於「隨時可能發生」狀態，呼籲國人務必固定家具、備妥避難包，做好萬全防震準備。

2024年1月1日至2025年12月18日台灣顯著有感地震時序圖。（圖／郭鎧紋提供）

針對此項預測，據《TVBS新聞網》報導，氣象署地震測報中心副主任吳健富強調，地震目前仍無法精準預測，郭鎧紋的說法是根據統計資料所提出的「趨勢評估」。吳健富指出，科學預測需具備精確的「規模、位置與時間」，而郭的說法中位置並不明確，因此應視為「善意提醒」。吳健富補充，以台灣近十年地震平均值來看，每年約有 3.6 到 3.7 個規模 6 至 7 的地震，換算下來約 100 天會出現一次，但這並非絕對規律，有時短時間內密集發生，有時則間隔較長。目前地震測報中心維持 24 小時密集監測，並對相關統計資料均有嚴密掌控，呼籲民眾日常做好防災準備，不須過度恐慌。

