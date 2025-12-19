春節前後恐有「6級以上地震」？氣象署地震中心說話了

生活中心／林昀萱報導

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，台灣規模6以上地震平均間隔約100天，但參考過去3年資料，間距約158天跟162天。以此推算，台灣下一次發生規模6以上地震，可能落在明年2月春節前後，提醒民眾做好防災準備。對此，中央氣象署地震測報中心也做出回應。

地震專家郭鎧紋向《三立新聞網》表示，根據過去30年氣象資料，台灣每次芮氏規模6以上地震的平均間隔約為100天，但這僅供參考。若觀察2023年10月24日至2025年12月16日的紀錄，台灣17起規模6以上地震中，僅有一次間隔接近100天，即2024年5月10日與2024年8月16日之間的98天。郭鎧紋指出，若以近三年的資料來看，規模6以上地震的間距約158至162天。而今年8月27日宜蘭近海發生規模6地震，截至今日已經112天未出現規模6以上地震，推測下一次可能落在明年2月，也就是接近春節期間。

今年8月27日宜蘭近海發生規模6地震，截至今日已經112天未出現規模6以上地震。（圖／地震專家郭鎧紋提供）

回顧2002年以來，台灣在春節前後曾發生6起規模6以上地震，包括2002年2月12日花蓮6.2、2015年2月14日台東6.3、2016年2月6日屏東6.6、2018年2月6日花蓮6.2、2021年2月7日宜蘭6.2、以及2025年1月21日台南6.4。郭鎧紋強調，雖無法精準預測每一次地震的時間與地點，但民眾仍應隨時做好規模6以上地震的防災準備。

據《TVBS新聞網》報導，地震中心副主任吳健富強調地震無法預測，郭鎧紋是基於統計資料提出上述說法。他指出，預測需要知道規模、位置以及時間，郭鎧紋的說法中位置並未說明，只能算是善意提醒。吳健富表示，以台灣近十年地震平均值來看，每年約會有3.6到3.7個6到7級地震，年平均約100天會出現一個，但這不是絕對。目前地震中心24小時密集監測，針對相關統計資料都有掌控。

