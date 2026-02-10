春節前心理壓力升高 醫：近四成民眾出現焦慮、失眠

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

距離2026年農曆春節不到1周，對不少人而言，節慶的到來不只帶來團圓氣氛，也可能伴隨心理壓力。美國心理健康機構NAMI 指出，節慶前夕約有64% 的心理健康患者症狀加劇，近4成民眾出現明顯焦慮與失眠情形。

精神科醫師洪敬倫表示，臨床觀察發現，每逢春節前夕，門診就診量常增加1至2成，憂鬱症、恐慌症與失眠患者，特別容易在此時復發或惡化，提醒有相關病史者需及早留意身心狀態。

社會期待成為春節主要壓力來源

洪敬倫指出，春節是一年中「社會期待」最集中的時刻，許多看似日常的問題，如「除夕回哪裡？」「紅包要包多少？」「親戚會不會問工作、婚姻、生子？」都可能牽動個人的自我認同與心理界線，累積成難以言說的壓力。

無論是新婚女性、家庭照顧者，或正處於人生轉換期的中壯年族群，都可能在年節期間承受雙重角色壓力，一方面努力扮演稱職的家人，另一方面卻壓抑自身的疲憊與焦慮。

常見5大年節心理困擾

洪敬倫整理出診間常見的5大年節心理困擾，並提出實用的調適建議：

1.除夕回誰家？婚後團聚的兩難

不少新婚夫妻在春節前夕因回家安排產生衝突。洪醫師建議，應以「夫妻的新家庭」為核心思考，提前討論雙方都能接受的方式，如輪流回家、各自圍爐，或外出聚餐。事前溝通清楚，可有效避免除夕夜臨時爭執。

2.年節家務繁重，情緒勞動常被忽略

大掃除、準備年菜、照顧家人，這些高強度的體力與情緒勞動，往往集中在特定家庭成員身上。洪敬倫建議，家人應主動分工，讓準備過程成為共同參與的團聚，而非單方面承擔。同時提醒自己「不必樣樣到位」，有助於降低焦慮。

3.紅包壓力大，祝福不該成為負擔

紅包除了經濟支出，也常帶來比較與心理壓力。洪敬倫建議，可與伴侶事先討論可負擔的金額，並提醒自己紅包的本質是祝福，而非衡量價值的標準，避免過度在意他人眼光。

4.人多容易焦躁，允許自己暫時離場

部分民眾對人際互動與環境刺激較為敏感，熱鬧的年節場合可能加劇焦慮或疲憊，甚至誘發恐慌症狀。提醒，適時離席、外出透氣或短暫散步，都是健康的自我保護方式，並非不合群。

5.作息混亂，腦疲勞風險升高

春節期間熬夜打牌、追劇，作息大亂，容易在收假後出現注意力不集中、記憶力下降與情緒不穩等「腦疲勞」症狀。洪敬倫建議，年節期間仍應維持基本睡眠規律，並安排戶外活動、曬太陽與散步，幫助大腦恢復節奏。

照顧自己，是給家人最好的祝福

洪敬倫提醒，若出現以下腦疲勞警訊，且持續超過兩週，建議尋求專業協助：

包括持續疲倦、注意力不集中、記憶力下降、情緒起伏大、對原本有興趣的事提不起勁，以及睡眠品質變差等。

洪敬倫強調，滿足所有人的期待既不現實，也沒有必要。學會照顧好自己的身心狀態，才能真正享受團圓時光。若出現失眠、煩躁、心悸或情緒低落等症狀，應及早尋求專業協助，不必等到收假後才處理。春節是團圓的節日，也應成為善待自己的時刻。

