春節前急凍又回暖！除夕「2波冷空氣」接力 降雨熱區曝光

這2天寒流發威，全台降溫有感，下週就是春節假期，不少民眾相當關注天氣變化。氣象粉專「天氣風險」表示，除夕至初三（16至19日）有兩波偏弱冷空氣間歇南下，東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和並有短暫好轉空檔。

除夕至初三有2波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快。（示意圖／資料照）

天氣風險指出，週二（10日）冷空氣將隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉機會增加，氣溫也將回升，預測北部至東部白天高溫約16–23度、低溫12–16度；中南部高溫約19-26度、低溫13–17度。早晚仍偏冷，外出建議採用洋蔥式穿著。

天氣風險表示，在週二入夜後，鋒面尾端掠過，週三、週四（11-12日）新一波冷空氣影響，整體南下節奏偏快，預測北部至東部雲量增多，局部轉陰並有短暫降雨，高溫較週二略降至18–21度、低溫約13–15度，冷空氣強度仍有變動空間，目前評估不排除接近大陸冷氣團等級；中南部受影響相對較小，維持晴時多雲，高溫約24–27度、低溫15–19度，但夜晚清晨仍須留意輻射冷卻造成的局部低溫與日夜溫差。

至於週五至小年夜（13-15日），台灣附近為高壓迴流偏東風或南風環境，各地天氣較穩定，普遍晴時多雲、白天回暖，白天高溫可接近25度上下；不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16–18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2–3度，建議早出晚歸多備一件外套，也可把握這段較穩定的空檔安排除舊佈新。

春節期間天氣整體仍以典型冬季分布為主，除夕至初三（16至19日）目前趨勢顯示有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快，東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲，季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和並有短暫好轉空檔。

氣溫方面，多數時段以東北季風等級為主，雖未必出現顯著強降溫，但若後期環境轉乾，仍需留意輻射冷卻導致的清晨局部低溫。而春節後期冷空氣勢力相對較弱，氣溫多有回升機會，迎風區仍以局部短暫雨為主。

