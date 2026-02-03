春節前恐現颱風！「西望洋」最快明生成 氣象署曝最新動態

明天天氣如何？ 週三至週五臺灣轉為受到高壓迴流帶來的偏東風至東南風影響，且整體水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲、穩定天氣為主；而花東地區因地形迎風，雲量時多並有局部短暫陣雨，西部晨間要留意有局部霧。各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱；預測北部至東部高溫20-24度，低溫約15-18度；中南部高溫約25-30度，低溫約15-19度。環境偏乾，清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大，請留意服裝調整。 目前預報顯示，週末隨著鋒面通過後，新一波冷空氣南下。預測北部與東部最快自週五夜間起轉陰有雨並逐步轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。預測北部至東北部平地低溫可下探11–13度，週日為本波冷空氣最強時段，期間雖環境水氣漸有減少趨勢，但海拔三千公尺以上或北部兩千以上高山在近冰點條件下，仍有個態降水(霰、雪或結霜霧淞)機會。 冷空氣強度仍有待觀察，不排除加強或達寒流可能；總之，本週末為明顯轉冷的變化期，請持續關注最新預報，並提前規劃保暖與低溫防範。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供

Yahoo新聞（報氣象） ・ 6 小時前 ・ 發表留言