春節前慰勞清潔隊員！環境部與宜縣府致贈慰問品感謝守護環境

環境部與宜蘭縣政府在礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠共同舉辦環保清潔人員春節慰問品致贈活動，代理縣長林茂盛致贈十二鄉（鎮、市）公所清潔隊員每位清潔隊員宜蘭聯合勸募愛心禮券及馬福樂事紀念紅包。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府十一日在礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠共同舉辦環保清潔人員春節慰問品致贈活動，向十二鄉（鎮、市）公所清潔隊員長年來守護環境整潔、辛勤付出的努力表達誠摯感謝。環境部與縣府期盼透過此活動激勵基層士氣，讓清潔隊員感受到環境部與縣府的支持與關懷，共同迎接嶄新的一年。

此次致贈活動由代理縣長林茂盛致贈每位清潔隊員宜蘭聯合勸募愛心禮券（市值五百元）、馬福樂事紀念紅包；環境部長彭啟明贈送春節慰問品白米一包。並由各鄉（鎮、市）公所清潔隊隊長及代表受贈，表達中央及地方政府對清潔隊員全年投入廢棄物清理、資源回收、環境衛生消毒與維護等重要工作的高度肯定與敬意。

林茂盛表示，近年極端氣候頻繁，如去年縣內外接連遭逢多起大型天災考驗，清潔隊員始終不畏艱苦、守護第一線。在鳳凰颱風造成縣內多處淹水時，隊員立即投入環境清理與復原作業；在最短時間內，恢復蘇澳及冬山等災區環境；而在花蓮光復地震災後重建過程中，由環保局與公所清潔隊組成的環境復原救災團隊更主動跨區支援，展現守望相助、互助協作的精神。他們在不分晝夜、高溫、雨天與泥濘環境中仍持續工作，彰顯專業、責任感與無私奉獻的敬業態度。