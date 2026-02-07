春節前掃蕩！高雄警破「象棋肉龜」賭場 21賭客被送辦

高雄市警局督察室靖紀小組聯合仁武分局於2月6日上午11時許，在大社區翠屏段某鐵皮建物查獲職業賭場，當場逮捕21人，查扣賭資新台幣116萬6900元及相關賭博工具，全案依法偵辦。

警方表示，日前接獲情資指出大社區翠屏段某鐵皮建物疑似暗藏職業賭場，隨即成立專案小組展開蒐證與佈線監控。經多日掌握相關事證後，持搜索票前往查緝，當場查獲俗稱「象棋肉龜」之賭博行為，查獲78歲賭場負責人鄭姓男子、46歲負責把風的羅姓男子，以及10名男賭客、9名女賭客。

警方指出，配合2月9日即將啟動的「加強重要節日安全維護工作」，提前查獲職業賭場，有效防制春節期間賭博犯罪。全案詢後，警方將鄭男及羅男依刑法賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘19名賭客則依《社會秩序維護法》裁處罰鍰，合計新台幣17萬1000元。

仁武分局強調，法律沒有假期、查賭不分節日，警方絕不容許不法業者藉春節期間誘引民眾聚賭牟利，未來將持續加強查緝職業賭場及公共場所賭博行為，並同步推動賭害防制宣導，呼籲民眾從事正當休閒活動，遠離非法賭博，共同維護良好社會治安。

據了解，俗稱「象棋肉龜」的賭博遊戲，桌上每一枚鐵環代表1000元賭注，每位玩家先出資押注後，莊家會派發2顆象棋，藉由比大小決定輸贏。警方現場查扣象棋肉龜賭具、骰子等賭博工具，以及賭資新台幣116萬6900元。

