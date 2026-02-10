春節前搶打！北市流感疫苗剩1.2萬劑 2/13前抽iPhone17

【記者張綵茜／台北報導】春節將至、返鄉與聚會頻繁，疫苗接種後約需2週才能產生保護力。台北市衛生局今（10 日）表示，公費流感疫苗仍有約1.2萬劑可供施打，「打疫苗 抽好禮」活動至2月13日止，最大獎為iPhone 17手機，另有家電及商品禮券等162項好禮。

衛生局說明，截至2月4日，台北市公費流感疫苗累計接種已逾77.2萬劑，新冠疫苗接種累計約16萬劑，北市公費流感疫苗僅剩餘1.2萬劑。

衛生局指出，統計2025年10月1日至今（2026年）2月2日，北市流感併發重症病例共56例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒3人、65歲以上長者41人），8成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中9例死亡個案年齡均為50歲以上。

廣告 廣告

衛生局提及，長者及嬰幼兒為流感併發重症的高風險族群，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒之家長，應儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。

衛生局補充，孕婦於懷孕期間接種流感疫苗，也可減少出生後6個月內嬰兒感染風險，學生族群可持補接種通知單至合約醫療院所接種流感疫苗；若無補接種通知單可請學校協助開立，寒假期間也可持學生證及健保卡至就讀學校轄區之健康服務中心協助開立。

衛生局提醒，接種疫苗請記得攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等）。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

獨家｜北車前天橋「有人懸在半空」 警消「4人拉住1人」看了手心都冒汗

