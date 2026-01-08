春節前搶看重磅強片 天劫倒數碰上沉默之丘

大學生已經開始放寒假，上班族準備迎接春節，不論院線或串流平台都有重磅級影片登場。本週《天劫倒數2：大遷徙》率先上陣，而後還有經典電玩改編的《重返沉默之丘》。Netflix原創影集「怪奇物語」第5季完結篇正式上架，1月24日將推出「赤手獨攀台北101」直播。Disney+則要帶領觀眾直擊韓國「第40屆金唱片頒獎典禮」現場。

《天劫倒數2：大遷徙》本週與全美同步上映，故事描述蓋瑞提一家終於抵達格陵蘭避難所，躲過彗星撞地球的死劫，沒想到5年後苦難竟未終結，面對日益險峻的極端氣候，一家人被迫再次踏上危險旅程。電影由前作原班人馬出演，影片中更有真實火山爆發的畫面。主角傑瑞德巴特勒帶著家人穿過滿目瘡痍的歐洲，前往南法尋找乾淨空氣與水源。

經典恐怖電影《沉默之丘》正宗續作《重返沉默之丘》在1月23日上映，由前作導演克里斯多福蓋斯再次接手執導，描述妻子過世的詹姆斯居然收到妻子從沉默之丘寄出的信，因此決定前往當初兩人邂逅的小鎮，沒想到竟不斷遇上怪事。該片改編自熱門電玩遊戲「沉默之丘2」，與前部作品不同的是，這次片中出現的怪物不只可怕，各自還代表著一些要傳遞給主角的訊息。

不想出門人擠人，待在家裡看串流影片也是不錯的選擇。Netflix原創影集「怪奇物語」第5季完結篇已經在1月1日上架，延續多年的故事終於迎來最終大結局，影迷絕對不能錯過。「赤手獨攀台北101：直播」將在1月24日開播，由攀岩者Alex Honnold徒手攀登台北101，讓觀眾感受2個小時的刺激體驗。

Disney+預計於1月10日下午4點起，播出韓國音樂年度最高盛典「第40屆金唱片頒獎典禮」，粉絲不僅能如臨現場迎接偶像，更有機會看到喜歡的歌手上台領獎。「咒術迴戰第3季」於1月9日開播，描寫「澀谷事變」後世界陷入混亂，咒術高專眾人將踏入殺戮世界尋求生機。

