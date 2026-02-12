春節前搶通 新北三峽長福橋人行便道明啟用

三峽長福橋改建工程進度達75％，新北市長侯友宜今（12）日前往視察工程，指出此工程最重要的是為了防洪安全以及河岸景觀來改建，今天總算先趕在春節前把人行便道先開通。（柯毓庭攝）

三峽長福橋改建工程進度達75％，新北市長侯友宜今（12）日前往視察工程，和在地里長合影留念。（柯毓庭攝）

三峽長福橋改建工程進度達75％，新北市長侯友宜今（12）日前往視察工程，指出此工程最重要的是為了防洪安全以及河岸景觀來改建，今天總算先趕在春節前把人行便道先開通，工程也能在7月份順利完工，讓三峽的祖師廟、香客以及老街在商圈可以串起觀光文化經濟產業，帶動三峽的繁榮。

侯友宜說，三峽河長福橋最重要的是為了防洪安全，以及河岸景觀來改建，改建工程已經從民國112年動工至今，今天總算先趕在春節前把人行便道開通，希望藉著三峽河便道開通以外，工程也能在7月份順利完工，讓三峽的祖師廟、香客以及老街在商圈可以串起觀光文化經濟產業，帶動三峽的繁榮。

廣告 廣告

侯友宜表示，三峽河的人行便道明起正式開通，從外面的河岸景觀來看，就像鳶山一樣，長福橋也像鳥鳶展翅高飛，通洪斷面部分，在長福橋完成以後可以增加18％的疏洪力道，「所以我非常謝謝施工團隊的辛苦，也謝謝我們三峽居民的支持」。（柯毓庭攝）

侯友宜表示，三峽河的人行便道明起正式開通，從外面的河岸景觀來看，就像鳶山一樣，長福橋也像鳥鳶展翅高飛，通洪斷面部分，在長福橋完成以後可以增加18％的疏洪力道，「所以我非常謝謝施工團隊的辛苦，也謝謝我們三峽居民的支持」。

水利局長宋德仁補充，施工透過提升梁底高度及將橋墩減至僅剩 1 處，配合橋台退縮，完工後通水斷面將大幅增加約 18％，有效提升防洪效能，並將符合三峽河重現期距100年的防洪保護標準。此外，橋梁寬度也由原有的 15 公尺拓寬至 25 公尺，提供更寬敞、安全的通行與活動空間，以因應在地居民及假日觀光人潮需求。

宋德仁補充，目前主橋鋼構主體已如期完成，明日開放通行後，施工團隊將持續加速進行橋面鋪面、景觀植栽、光雕照明及安溪堤頂步道等細節施工，期待新橋啟用後，能為三峽地區帶來更安全、更具美感的河岸生活環境。

更多中時新聞網報導

見證台灣民主 前新聞局長邵玉銘辭世

詐騙波及 社福機構慘淪警示戶

出國買瘦瘦針 當心減重不成反傷身