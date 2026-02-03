春節前暖警心！高雄港警友會慰勉港警 力挺守護國際商港安全

▲高雄港警察之友會謝龍隱主任委員（左）、高雄港務警察總隊廖國政總隊長（右）。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為體恤高雄港務警察總隊員警長年堅守崗位、戮力投入港區治安與安全維護工作，高雄港警察之友會於本（3）日假高雄港務警察總隊1月份會報中，向全體警察同仁表達誠摯慰勉與感謝。警友會主任委員謝龍隱（同時為穩發漁業股份有限公司董事長）親自出席，代表全體警友致贈春節慰勉金，提前向員警拜早年，祝福春節平安順遂、闔家安康。

謝龍隱表示，高雄港不僅是我國重要的國際商港，更是關鍵基礎設施之一，港務警察同仁全年無休、日夜輪值，肩負維護港區治安與運作穩定的重責大任。藉由春節前的會報場合，希望讓同仁在繁重勤務之餘，也能感受到社會各界的支持與關懷，增添佳節溫馨氛圍。

高雄港務警察總隊指出，為因應春節連續假期人車往來頻繁，已規劃115年「加強重要節日安全維護工作」，執行期程自115年2月9日（星期一）22時起，至2月23日（星期一）24時止，為期15日。勤務將以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大主軸，統合警察、港區航商等維安能量，加強進出港人車檢查管制，並針對旅運處所、過港隧道及聯外道路，落實交通疏導與管制措施，確保港區秩序與行車安全。

高雄港務警察總隊長廖國政表示，春節期間各外勤單位員警將持續堅守第一線，全力投入治安與安全維護工作，確保港區運作順暢、秩序安定。他也特別感謝高雄港警察之友會及謝龍隱主委長期以來的支持與鼓勵，強調全體同仁將秉持專業與熱忱，守護港區安全，讓民眾安心過好年。（圖╱記者王苡蘋翻攝）