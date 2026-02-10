春節前最暖風景 西螺警結合善心團體 20年不間斷送暖弱勢家庭

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將至，當多數家庭忙著張羅年節採買之際，西螺警分局卻走進一戶戶弱勢家庭，用實際行動為寒冬注入溫度。分局長吳誌權日前率領同仁，結合地方善心團體，親手將生活物資送到獨居長者與中低收入戶家中，這項送暖行動已默默持續超過20年，成為地方春節前最溫暖的風景。

西螺警分局指出，每逢農曆年前，警方即主動盤點轄內需要關懷的獨居長者與弱勢家庭，並結合民間善心資源，將白米、民生用品等物資逐一送達，讓弱勢民眾在年節前夕不僅「有物資」，更感受到被關心、被記得的溫暖心意。

廣告 廣告

此次送暖行動由分局長吳誌權親自帶隊，員警們在執行勤務之餘，挨家挨戶拜訪關懷，除發送物資外，也主動關心長者生活起居與身體狀況，提醒用火、用電及防詐騙事項，展現警察貼近民眾、守護社區的柔性力量。

吳誌權表示，目前正值「115年加強重要節日安全維護工作」期間，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大核心目標，全力投入春節前後的治安、交通及為民服務工作；而關懷弱勢、送暖到家，正是警察守護社會安全最溫柔、卻也最堅定的一環。

西螺警分局強調，警察角色不僅止於打擊犯罪，更是社會安全網的重要節點。未來將持續結合民間力量，深化社區關懷與弱勢照顧工作，讓治安不只存在於街頭巷尾，更走進人心深處，陪伴鄉親在新的一年中，安心迎春、溫暖過年。