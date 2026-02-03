春節前流感就醫破11萬人 重症94死多未打疫苗

【記者黃泓哲／台北報導】農曆春節將至，國內外旅遊與親友往來頻繁，疾病傳播風險也跟著升高。疾管署今（3）日指出，國內流感疫情仍在流行期，第4週類流感門急診就診人次達116,281人，較前一週增加3.2%，呈現緩步上升趨勢，顯示社區感染風險仍高，民眾不可掉以輕心。

重症與死亡方面，上週新增25例流感併發重症個案，並出現1例死亡，病毒型別以A型H3N2為主。本流感季累計已達497例重症、94例死亡，其中65歲以上長者占重症病例61%，有慢性病史者占83%，且多達86%未接種本季流感疫苗。疾管署強調，接種疫苗仍是預防重症與死亡最有效的方式。

新冠疫情則處於低點波動，第4週新冠門急診就診941人次，較前一週下降9.1%。上週新增2例新冠併發重症，未新增死亡個案。不過自114年10月以來，新冠累計61例重症、6例死亡，重症個案中65歲以上長者占67%，具慢性病史者占79%，其中93%未接種本季新冠疫苗，風險族群仍須特別注意。

疾管署提醒，目前公費流感疫苗剩餘量約11萬劑，疫苗接種後約需2週才有保護力，呼籲符合資格的民眾，尤其長者、幼兒與慢性病患者，務必在春節前儘速完成流感與新冠疫苗接種。同時落實勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節，若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等警訊，應立即就醫，以降低重症與死亡風險。

