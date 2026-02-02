春節前清水岩寺禮佛參拜點燈 賞茶花暢遊古道





2026丙午馬年將近，民眾已開始關心今年流年運勢，傳統認為犯太歲生肖運勢阻滯，因此會趕在年末、開春安太歲或點光明燈 ，為新的一年祈願，彰化縣清水岩寺每年都有數千民眾在寺廟內點燈，保佑在全年平安順遂，今於歲末年終之際，已有民眾開始登記在新的一年開始安太歲及點光明燈或點藥師燈保佑全年健康，在春節期間清水岩寺舉辦全國最盛大茶花展，吸引上萬遊客到臨，歡迎遊客前來禮佛參拜，順道欣賞百年茶花盛開之美。

在今年何人需要安太歲？清水岩總幹事陳慶福建議，主要以馬、鼠為犯主要犯太歲的生肖。值得一提，普遍認為「本命年」的生肖馬受阻最嚴重，若從流年角度來看，受傷最重的是「正沖」生肖鼠者。

廣告 廣告

春節前來清水岩寺禮佛參拜點燈 欣賞茶花暢遊古道

總幹事陳慶福表示，民眾如果因工作忙碌無法親自到場，也可由家人「代點」或「線上欣點燈」，陳慶福解釋，線上點燈就像是「幫家人預約掛號」，雖然是代為登記，但點燈受惠的對象還是本人，只要姓名、生辰八字與地址填寫正確，神明就能「核對資料」，保佑效果絕不打折。

清水岩寺寺內主祀「釋迦如來佛」、「觀世音普薩」、「普賢菩薩」為三寶佛，代表「佛、法、僧」為三寶，亦稱為三尊或稱為三聖，也是台灣最先供奉三寶佛的寺廟。清水岩寺所開放民眾點藥師燈，是藥師燈護佑身體健康，疾病消除，延年益壽，也適保佑家庭人丁興旺，懷孕安胎，生產順利。寺內供奉釋迦牟尼、南海觀世音菩薩、註生娘娘等神佛，其中「註生娘娘」更是全台灣最古老的軟骨金身，據當地居民盛傳許多信眾來此要求生男或生女非常靈驗。

除外，寺內有一株樹齡約二百年「山茶樹」，山茶樹只有三公尺高，不易長大，極為珍貴，開出粉紅色山茶花，具觀賞價值，不少遊客都專程前來賞花。每期花期約兩個月左右，一般農曆過年是盛開期。



更多新聞推薦

● 中配李貞秀就職立委遭疑未完成棄中國籍 內政部重申：立委應遵國籍法第20條規定