春節前當蔣萬安分身 士林區長慰勞第一線警消、清潔隊

農曆春節即將到來，台北市士林區區長林士斌在11位里長陪同下，專程前往轄內各基層單位慰問，感謝警察、消防、環保及工務駐地同仁1年來為地方服務的辛勞，並慰勉春節期間仍需留守執勤的第一線人員，致贈水果表達誠摯謝意。

士林區長林士斌與11位里長春節前訪草山清潔分隊，致贈水果箱表達慰勞與感謝。(圖/陽明里長黃裕倉提供)

林士斌2日在地方里長的陪同下，親赴第一線基層單位表達敬意。他在探訪山仔后清潔分隊時表示，「我要代表蔣萬安市長來感謝各位，長期對台北市環境的維護跟市政推動的付出，市民透早、天剛亮就看到各位在為市區環境打拚，晚上大家都休息了，各位還是在為市民努力」。

林士斌說，很開心趁這個機會來看看大家，過年快到了，分隊的勤務較忙，春節期間同仁也要輪值犧牲假期，區公所和11位里長準備了小小的心意，雖然只是一些水果，但是背後代表的是地方上11個里與區公所向清潔隊致上最大的感謝與敬意。

士林區長林士斌與11位里長春節前訪山仔后消防分隊，致贈水果箱表達慰勞與感謝。(圖/陽明里長黃裕倉提供)

當天林士斌區長一行人帶著水果箱，走訪慰問了芝山岩派出所、草山清潔分隊、山仔后派出所、花卉試驗中心、永福派出所等單位，在歲末年終之際，將地方里長們的溫暖與感謝傳達給在第一線服務市民的基層同仁。

士林區長林士斌與11位里長春節前訪山仔后派出所，致贈水果箱表達慰勞與感謝。(圖/陽明里長黃裕倉提供)

