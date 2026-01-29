春節前突擊安檢！北市查20百貨餐廳 「這家」防火鐵門壞遭罰12萬

【記者張綵茜／台北報導】農曆春節將至，台北市建管處針對20家大型百貨賣場及大型餐廳場所，進行無預警的動態公共安全檢查，僅一家「太平洋頂好名店城」因防火鐵捲門損壞，違反建管法令，遭罰12萬元。

台北市建管處表示，於1月21日至1月28日期間，針對大型百貨賣場及大型餐廳，共計20家場所，進行無預警的動態公共安全檢查，19家符合規定，另「太平洋頂好名店城」防火區劃的防火鐵捲門損壞致破壞，違反建管法令，除依法處罰12萬元外，已要求限期改善，若2日內經複查仍未合格則加重處罰30萬元。

台北市建管處長虞積學強調，由於近期春節期間百貨賣場及餐廳均吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查的頻率，因此特別就此類大型消費場所加強查核，以確保消費者購物環境的安全。

虞積學呼籲業者，平時應落實場所公共安全管理事項，勿任意堆置雜物於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，應避免阻礙人員逃生避難而造成公共危險；若民眾有發現違規情事可撥打服務專線1999，通報市府話務中心。

北市府20家大型百貨與餐廳進行無預警安檢。台北市建管處提供

