春節前網購年節食品抽驗 北市衛生局：30件中7件不合格

台北市 / 王婞妤 綜合報導

即將過春節，台北市衛生局今(3)日公布115年網購年節食品抽驗結果。本次共抽驗30件產品，結果發現有7件品質不符規定，其中以菇類問題最為嚴重，共有6件違規，皆檢出農藥殘留超標，另有1件同時檢出重金屬鎘超標；違規產品中，來自蝦皮購物者占4件。

衛生局表示，此次於春節前針對網路電商平台進行抽驗，品項包含冷凍冷藏調理食品10件、糖果9件、菇類9件、竹笙1件，以及花生及其製品1件，並依產品特性檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目。

在品質不合格部分，包含茶樹菇2件，以及巴西蘑菇、鹿茸菇、猴頭菇各1件，皆檢出殘留農藥不符合「農藥殘留容許量標準」。其中1件巴西蘑菇同時檢出農藥殘留及重金屬鎘，均不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」。此外，1件冷凍調理食品「詩仙紹酒雞」檢出腸桿菌科超過衛生標準。

圖/ 台北市衛生局

在標示違規方面，衛生局指出，1件高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」；另有1件金元寶軟糖檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分標示中未如實揭露。

衛生局表示，所有不符規定產品已移請所轄衛生局依法辦理。針對殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」者，依違反《食品安全衛生管理法》，可處責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

