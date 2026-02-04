春節前農產跌多漲少 寒流明報到

農業部盤點各項產品的春節前供應狀況，今年蔬菜供應量能提升31％、毛豬供應提升24％，市價呈現跌多漲少。圖為民眾在傳統市場購買蔬果。（本報資料照片）

農曆春節將近，不少民眾開始採購農漁畜產品，而農業部為充裕供應年節所需，已盤點各項產品的節前供應狀況，今年蔬菜供應量能提升31％、毛豬供應提升24％，市價呈現跌多漲少，如毛豬每公斤拍賣價較去年下降11.1元。農業部表示，將持續依市況加強貨源調配，確保供應無虞。

農業部統計，台北果菜市場每日水果供應量由483公噸提升至600公噸，提升約24％；蔬菜則由每日1450公噸提升至1900公噸，提升約31％；各地魚市場每日供應量由290公噸提升至380公噸，增加約31％；毛豬則由每日2.1萬頭增加至2.6萬頭、土雞每周200萬隻提升至213萬隻。

農業部指並出，以目前農產價格與114年同期相比，可發現整體呈現「跌多漲少」趨勢，常見蔬菜如甘藍、花椰菜，每公斤價格都下跌5元以上；水果方面僅椪柑上漲，每公斤達48.1元。毛豬價格較去年同期下跌11.1元，每公斤落在88.1元，白肉雞同樣下降0.8元。

不過，雞蛋受接連的寒流、冷氣團影響導致產量下降，且由於去年基期較低，因此今年價格呈現上漲，每公斤價格較去年增加24元。

雖然春節採購氣氛熱絡，但受大陸強烈冷氣團南下影響，未來幾天氣溫將明顯下降，氣象署預報員葉致均表示，6日晚間大陸強烈冷氣團南下，可能接近寒流強度，7日溫度明顯下降，8日至9日清晨冷空氣影響最明顯，9日清晨台南以北、宜蘭低溫10至12度，其他地方13至15度，估當天白天冷空氣漸弱，溫度逐漸回升。

針對降雨情形，葉致均說明，6日晚上開始，北部、東半部易雨，中部、南部山區零星降雨。7日水氣漸少，東半部及山區可能零星降雨，9日各地恢復多雲到晴為主的天氣。