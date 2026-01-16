春節前送上滿載幸福 竹縣府攜手蔡衍明愛心基金會及三所大學送暖

竹縣府攜手蔡衍明愛心基金會及三所大學送暖予三百戶弱勢家戶，共投入一百五十萬元。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府今年持續與財團法人蔡衍明愛心基金會、中國科技大學、明新科技大學及敏實科技大學攜手合作「公益青年送愛下鄉趣，二０二六年新竹縣春節慰問活動」，十六日特別在橫山社福中心舉辦頒贈儀式，由社會處長陳欣怡及蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云頒贈感謝狀及旺福紅包，以及敏實科大學務長魏大同代表上台受贈，並邀請五戶受贈代表家戶參與，期盼以實際行動關懷弱勢家庭，提前送上年節祝福。

社會處長陳欣怡表示，縣府持續結合民間力量，共同完善社會安全網，讓弱勢家庭獲得即時支持，期盼透過公私協力，陪伴更多家庭。

廣告 廣告

蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云分享基金會長年投入公益的初心，強調將持續以實際行動傳遞社會關懷；敏實科技大學學務長魏大同則指出，透過學生參與服務學習，讓青年在付出中學會關懷，將愛心延伸至社會各角落。

本次春節慰問活動共投入一百五十萬元，協助三百戶弱勢家戶。活動結合傳承橫山鄉沙坑地區的辦桌文化，邀請職業達人總舖師教學客家年菜「客家小炒」，讓參與者在香氣四溢的料理中，提前感受過年的喜悅，也把「馬上幸福」的祝福帶進每個家庭。

活動現場，長官頒發象徵團圓的年糕，由蔡紹云董事長致贈旺福紅包五千元，敏實科技大學暨校友會則準備黑麻油禮盒，滿滿心意讓代表家戶感受到社會的溫暖，暖暖迎新年。

社會處表示，感謝各界長期的善心付出與熱情支持，讓縣內許多弱勢家庭感受到社會的關懷，呼籲更多企業與團體響應公益，加入關懷弱勢家庭的行列，共同為社會注入正向力量。