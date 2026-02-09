春節前送暖第一線 臺東環保局走訪各鄉鎮清潔隊拜年致謝

農曆春節九天連續假期即將到來，為感謝春節期間仍堅守崗位、守護環境整潔的清潔隊員，臺東縣環境保護局黃權煒局長及團隊同仁，分別前往縣內各鄉鎮市公所清潔隊拜年慰勞，向第一線環保夥伴表達關懷與感謝（見圖）。

環保局表示，清潔隊員是城市環境最重要的守護者，無論平日或年節期間都默默付出、維護家園整潔，大家就像一家人，共同為臺東打造乾淨宜居的生活環境。

臺東縣政府表示，縣府長期重視基層環境維護量能與清潔人員作業安全，主動規劃並採購防穿刺手套、耳罩、口罩及袖套等防護裝備，提供隊員於勤務中使用，日前也由饒慶鈴縣長親自致贈安全護具予各鄉鎮市清潔隊，表達誠摯感謝，並結合慢經濟、永續環境及觀光發展政策，致力打造兼具自然生態與生活品質的城市環境。臺東透過推動資源循環、垃圾減量、環境教育及社區參與等多元策略，讓環境保護不僅是政策推動方向，更逐步成為在地生活文化的一部分，展現臺東重視環境、珍惜土地的城市價值。

環保局長黃權煒表示，清潔隊員於春節期間仍持續投入垃圾清運工作，犧牲與家人團聚的時間守護環境整潔，尤其年節期間垃圾量大幅增加，更仰賴清潔隊加強清運與環境維護。此次逐一走訪各鄉鎮清潔隊，除表達感謝外，也希望持續作為清潔同仁最堅強的後盾，讓大家能安心工作、安心服務鄉親。

環保局呼籲，春節期間家戶大掃除及聚餐活動增加，請民眾落實垃圾分類與資源回收，並配合各鄉鎮市公告清運時間，共同減輕清潔人員負擔。從日常生活小地方做起，減少垃圾、做好分類，不僅能讓環境更加整潔，也能讓辛苦付出的清潔隊員多一分安心，一起攜手守護臺東美好家園。