春節前防搶升級 中壢警攜手內壢農會實兵演練

「快點!錢拿出來!」桃園中壢警分局22日下午與「中華民國農會內壢分部」共同舉行防搶演練，預防春節前夕歹徒因覷觎錢財，俟機搶劫銀行。

演練由一名頭戴安全帽、口罩的員警飾演持槍歹徒，利用農會無保全駐衛疏於防備之際，遂先行進入農會營業廳觀察現場，因進入農會未脫下安全帽，為農會職員發現形跡可疑，上前規勸進入農會提（領）款或辦理業務，依規定需脫下安全帽，歹徒未予理會即掉頭騎機車離開，機警農會職員記下歹徒機車車號後，由主任向中壢警分局報案。

中壢警分局獲報後，立即派出巡邏網趕往現場了解，發現歹徒所使用的交通工具是一部失竊贓車，立即請求線上巡邏網協助攔查該贓車；不死心的歹徒見警車離開農會，殊不知有兩名便衣警察留在農會埋伏守候，竟大膽再度回到農會，持槍進入大聲喊「搶劫，錢拿出來!」，立即為平時訓練有素的勇警制伏逮捕。

由於飾演持槍搶匪的警員動作到位，且非常融入劇情，在模擬歹徒行搶的過程中，真實呈現警匪對峙及歹徒制伏場面。中壢警分局表示，本次防搶演練活動，係利用現場生動演練方式，期能更加能夠吸引民眾目光，提升金融機構及民眾強化預防犯罪知能。

中壢警分局長林鼎泰也強調，警方於重要節日安全維護工作期間加強宣導「防竊（扒）、防搶、防詐騙」，展現警察維護治安之決心，共同營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節。

