春節前防疫升級 新冠疫苗115年元旦至228開放全民打

（中央社記者曾以寧台北12日電）疾管署今天表示，考量年末假日及春節連假人潮往返，預估COVID-19疫情將於明年5月再起，明年1月1日至2月28日期間擴大COVID-19疫苗公費對象，年滿6個月以上民眾皆可打。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天接受媒體聯訪表示，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處於相對低點，不過考量年末假日及農曆春節連假將至，將有國內外、南北人潮交流。以過往疫情走勢預估，明年5月將再有一波疫情，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力，因此於特定期間擴大接種。

林明誠說明，COVID-19疫苗自費接種價格約新台幣4000元上下；已與業者溝通，擴大接種期間為避免混淆，將暫停自費接種。

疾管署致醫界通函說明，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年12月9日會議討論，決議自明年1月1日至2月28日，擴大COVID-19疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

根據疾管署統計，今年公費疫苗原僅提供10類高風險族群，但接種狀況仍較去年踴躍，其中65歲以上接種人次約93.3萬，較去年同期71.4萬增幅30.7%；50到64歲接種人次約40.8萬，較去年同期34.5萬增幅18.3%。目前公費疫苗庫存，兩廠牌共還有134.4萬劑。

疾管署指出，現階段國內供應Moderna LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的COVID-19疫苗，對於目前國內外主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效；滿12歲以上民眾可擇任一種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童僅可接種Moderna LP.8.1疫苗。

疾管署表示，依國內COVID-19疫苗不良事件通報資料顯示，不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，平均每10萬劑注射通報約3件。不過COVID-19病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高，應儘早接種COVID-19疫苗，於年節假期前獲得充足保護力，做好最佳防護措施。（編輯：張雅淨）1141212