春節前防走私！海巡汪汪隊出動擴大掃蕩防偷渡

海巡署北部分署春節前誓師掃蕩，出動偵搜犬區隊強化港區安檢與熱點巡查。翻攝畫面





海巡署北部分署（北分署）為強化春節前夕國境安全與治安維護，今（12）日在基隆八斗子、宜蘭南方澳、新竹南寮等3處漁港同步誓師，隨即在宜蘭、基隆、新北、桃園、新竹等5縣市展開「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案。

其中，北分署首度投入「雷達生命探測器」與「手持式穿牆雷達生命探測器」，並由海巡署偵搜犬區隊加入執勤，成為這波強化查緝行動的關鍵亮點。

北分署指出，農曆春節將屆，民生物資需求增加，不法集團也可能趁勢以走私、偷渡等手法企圖闖關，甚至夾帶肉品等高風險物資，增加非洲豬瘟等疫病入侵風險。為此，北部分署今天下午2時整合所轄3個岸巡隊、5個海巡隊、5個查緝隊，並結合海巡署偵搜犬區隊與關務、憲兵、港警及地方警力等友軍單位，合計動員235人、8艇、55車、3犬與1架無人機，全面升高勤務強度。

廣告 廣告

此次行動最大特色，是科技裝備與犬隻搜索的「雙軌並進」。北部分署表示，任務首次上線的雷達生命探測器與手持式穿牆雷達生命探測器，可在特定環境下偵測生命跡象，強化對可疑船舶、貨艙及岸際隱蔽處所的盤查能力；搭配無人機、機動式熱影像系統及機動雷達車等裝備，提升夜間與複雜地形的監控能量。

同時，偵搜犬區隊也在本次掃蕩任務中扮演重要角色。海巡署偵搜犬具備高機動性與嗅覺優勢，能在港區、碼頭、倉儲周邊等場域快速進行搜索，協助鎖定可疑物品與藏匿點，與科技裝備形成互補。北部分署強調，針對岸際廢棄空屋、碉堡及消波塊等治安熱點，將以科技偵測配合犬隻搜索加強巡查，提升查緝效率與震懾效果。

北部分署也呼籲，春節重點期間海巡24小時服務不打烊，民眾若在海上、港口岸際發現可疑情事，或海域遇緊急狀況，可立即撥打「118」海巡報案專線，海巡將第一時間派員到場處置。

海巡人員使用手持式穿牆雷達生命探測器檢查漁船。翻攝畫面

更多東森新聞報導

解放軍突襲圍台軍演！海巡署曝最新畫面

台澎3號海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

快訊／中國軍演侵擾我限制水域！ 海巡署火速派巡防艇驅離

