春節前領紅包 2月ETF除息名單一次看

自己的紅包自己領！根據CMONEY統計，共有10檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率5%起跳，其中以（00984B）大華優利美A債15年化配息率最高，達到9.1%，投資人若想參與領息，最晚要在除息日前一天，也就是2月2日買進！

觀察2月初除息ETF名單，當中共有7檔債券ETF、3檔股票ETF，年化配息率表現以債券ETF較為突出，年化配息率前3高皆為債券ETF，分別是（00984B）大華優利美A債15、（00983B）大華優利美公債20以及（00953B）群益優選非投等債，其中00984B與00983B分別是信用評等較高的投資等級債以及美國公債ETF。

大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出，債市近期表現較為平淡，主要是對於降息預期的縮減，市場本預估聯準會在第1季至少降息1次，但現在可能會傾向到5月之後才降息。不過，由於美國就業市場數據仍顯得疲弱，預期2026年降息循環將持續。郭修誠建議，在當前市場震盪加劇的環境下，債券投資應以高信評債券為優先，除了具備優質的債息收益，價格也更具支撐力，有助於降低投資組合的波動風險。 （陳瑀倫）

※文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。