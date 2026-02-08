春節前 全球貨櫃運價 連四週下滑

根據英國航運相關網站表示，全球貨櫃航運運價連續第四週走跌。面對農曆春節前需求意外疲弱，航商承壓調整運力，整體市場明顯偏離往年旺季走勢。最新數據顯示，全球平均運價下滑七％，每四十呎貨櫃降至一千九百五十九美元。

據德魯里（Drewry）世界貨櫃運價指數分析，儘管中國大陸工廠即將進入春節停工期，主要航線即期運價仍全面下跌。其中，上海港至洛杉磯港（Los Angeles）航線下跌八％，報二千二百三十九美元；上海港至紐約港（New York）則下滑五％，至二千八百一十九美元。

德魯里表示，這波跌勢凸顯市場結構性轉變，二○二六年傳統農曆春節前搶運潮並未如期出現。

為因應需求疲軟，航商以異常積極速度抽減運能，亞歐航線同樣承壓。上海港至鹿特丹港（Rotterdam）運價下跌九％，至二千一百六十四美元；上海港至熱那亞港（Genoa）下滑七％，至三千零四十八美元。航商並於同期安排九、十六與九個空班航次，以因應工廠關閉與市場波動升高。

近日續跌之前，運價已連三週走弱；上次指數為每四十呎貨櫃二千一百零七美元，主因在於需求降溫，及蘇伊士運河（Suez Canal）通行前景不確定性。

目前市場走向受多重力量拉鋸影響。繞行好望角（Cape of Good Hope）仍吸收約兩百萬TEU運力，約占全球貨櫃船隊八％；然而，部分航線逐步回流蘇伊士運河，重新釋放運力，使運價預測更添變數。

德魯里分析師Philip Damas表示，二○二六年是否多大規模重返蘇伊士運河，將是影響運力、運價與航程時間的關鍵變數。航商需在安全風險、保險成本、競爭對手動向與港口壅塞等因素間去權衡。

在加薩於二○二五年十月停火、攻擊事件趨緩後，馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）宣布其ME 11航線於二月中旬恢復紅海通行，成為審慎重返的開端。但航運產業對風險承受度仍有所分歧。馬士基宣布回流後數日，法國達飛就將三條亞歐航線改為繞行好望角，理由是「國際局勢複雜且不確定」。

德魯里認為，這類相互矛盾決策顯示，運力回流將採取分階段進行，而非一次到位，有助降低即期運價急跌風險。

展望後市，分析師持續警示，如新船交付與需求走弱影響下，即使紅海局勢維持穩定，二○二六年全球運價仍可能下探最多二十五％。

對埃及而言，利害關係同樣重大。蘇伊士運河管理局預期，運河通行量可於二○二六年下半年恢復常態。二○二三年底攻擊事件爆發前，該運河承載約全球海運貿易的一成二，每週處理約八十艘貨櫃船。

隨著二月份航商已宣布六十三個空班航次，較一月份的二十七個大幅增加，市場顯然已為工廠停工與貨量走弱的進一步運價壓力做好準備。