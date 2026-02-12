春節前 市長魏嘉彥走訪福氣站與社福單位致贈加菜金

因應今年較晚過農曆新年，為讓長輩與弱勢族群在春節前就能感受到關懷與溫暖，花蓮市公所特別把握春節前各社區福氣站尚未休息及社福單位仍正常運作的時間，提前展開春節關懷行程，致贈春節加菜金，祝福大家平安過好年。

花蓮市長魏嘉彥偕同社勞課同仁前往國華福氣站、花蓮芥菜種會少年之家、民心關懷據點及善牧中心，逐一向長輩與受照顧對象致意，並致贈春節加菜金，傳達市公所對社區及社福單位長期投入關懷服務的感謝之意；十二日行程將前往黎明教養院（見圖）、畢士大教養院及文健關懷協會，持續將春節祝福送到更多需要照顧的族群身邊。

市長魏嘉彥表示，「家有一老如有一寶」，不論是福氣站的長輩，或是社福單位所照顧的孩子與身心障礙朋友，都是社會中需要被用心呵護的重要成員。市公所希望在春節前夕，透過實際行動表達關懷，讓大家都能感受到過年的溫暖與喜氣。

花蓮市目前共有二十一個福氣站，平時在社區志工及相關社福資源的協助下，提供長者固定聚會空間，並安排健康諮詢、衛教宣導、手作DIY及運動等多元課程，促進長輩身心健康。魏嘉彥也感謝社區志工及社福夥伴們長期以來的無私付出，讓福氣站與各社福據點成為溫暖社區的重要力量。

魏嘉彥市長鼓勵長輩們持續走出家門，與鄰里互動交流，讓生活更加充實，也期盼福氣站與社福單位能持續串聯社區資源，打造友善、高齡宜居的城市環境，讓花蓮成為一座充滿溫度與關懷的幸福城市。