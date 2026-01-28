春節加強戰備 女飛官駕F-16V升空戰巡成「嬌點」

台北市 / 綜合報導

國軍春節加強戰備，其中空軍第四聯隊今(28)日一早就緊急執行F-16V潛力裝掛，以及升空的演練，其中有一個亮點，就是已經有一年F-16V飛行年資的女飛官現身，綁著俐落馬尾，駕駛戰機起飛，幹練又帥氣。

從警戒待命室衝出，掛彈人員要以最快時間，完成掛彈、副油箱裝掛及輸送作業，將飛彈裝上滑軌，裝載在F-16V上的是響尾蛇超音速空對空飛彈，可以反制敵直升機，射程超過20公里，另一彈種AIM-120空對空飛彈，具有雷達導引，射程達60公里以上，30分鐘內掛彈完成。

空軍第四聯隊第四修補大隊班長吳柏志說：「AIM-120是滑軌式的，AIM-9M飛彈我們就是會用人力，去做裝掛，也是滑軌式。」但看看飛行員準備升空有亮點，綁著俐落馬尾，戴上頭盔執行掛彈後的，緊急起飛任務，女飛官陳怡慈職級為上尉，110年班去年完訓，這次以僚機身分出動，F16-V飛行年資有一年了，F-16V開啟後燃氣加足馬力起飛，警戒期間飛行員必須全副武裝，穿戴抗G衣、求生背心等，頭盔放在戰機上以節省每一秒鐘。

空軍第四聯隊飛行官施順德說：「F-16飛行員我們會執行，各項模擬機的緊急訓練，(緊急狀況)也會利用我們備援裝置，來飛回本場，那我們身為F16飛行員，我們有信心有能力，是可以把飛機飛回到本場，春節期間空防是沒有休假的。」

不分晝夜24小時待命，記者楊喻晴說：「F-16V，緊急掛彈起飛，是空軍每一天的日常，春節持續駐守，為我們守護台灣防空。」

