春節加強戰備 彈砲合一天兵系統續任空軍基地守護神

國防部依慣例於農曆春節前邀請軍事記者，參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（28）日第二天的行程除了第4聯隊的潛力裝掛、戰機升空之外，同樣駐防嘉義空軍基地的第795旅第301營第2連，則實施天兵（Skyguard）防空系統的防空攔截演練。外傳天兵防空系統將被淘汰，由新採購的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）接手，不過據了解，國軍唯一採「彈砲合一」設計的天兵防空系統，短期內還不會除役。

GDF-006型35公厘快砲。(圖/宋玉寧攝)

今天空軍演練的天兵防空系統，是目前各空軍基地、重要設施等的主要防空武器系統之一，由瑞士的奧立岡公司（Oerlikon，現今萊茵金屬公司Rheinmetall）研製，主要包括天兵雷達、35公厘雙聯裝快砲及麻雀地對空飛彈發射器。

廣告 廣告

其中的天兵射控雷達均已性能提升為天兵M型，操作人員5名，搜索範圍360度，偵測距離22公里，是整套天兵防空系統的指揮中樞，用於搜索、識別、鎖定敵機，總共可連接2座35公厘快砲及2座麻雀飛彈發射器，組成一個射擊單位。天兵雷達可同時追蹤8批最具威脅的空中目標，並遙控發射麻雀飛彈及35公厘快砲。

天兵雷達。(圖/宋玉寧攝)

最初空軍採購的35公厘雙聯裝快砲是GDF-001型，目前則已性能提升為GDF-006型，主要用於攔截來襲的飛機及巡弋飛彈，在我國空防負責執行中、低空層防護任務。GDF-006型35公厘快砲的操作人員7名，有效射程4000公尺，可射擊高效能摧毀彈（AHEAD），砲彈會在目標前產生152枚鎢鋼珠，能有效攔截巡弋飛彈及無人載具等超小型目標。

至於4聯裝麻雀飛彈發射器，操作人員7名，最大射程16公里，主要擔任各重要基（陣）地的低空防空任務，兩側彈箱之間的2個圓盤，分別是照明及追蹤天線，主要用來提供飛彈追擊目標所需的訊號；而當天兵雷達故障或超出接戰能量、無法指揮發射器時，亦可搭配潛望鏡系統，遂行獨立作戰。

麻雀飛彈4聯裝發射器。(圖/宋玉寧攝)

此外，在F-16AM/BM型戰機全面配備AIM-120型先進中程空對空飛彈後，原本使用的AIM-7M型麻雀空對空飛彈，在經過改裝、換成折疊彈翼後，已全部已移交用於天兵防空系統。

35公厘快砲使用的3種砲彈。(圖/宋玉寧攝)

延伸閱讀

揭軍方採購行車紀錄器買到淘寶貨 徐巧芯再提3質疑：不交代清楚就法辦

直擊！春節加強戰備巡弋首發啟動 海馬士火力大公開

民眾黨自提軍購條例 國防部4點批評：以政治宣示取代專業審查