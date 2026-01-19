春節加成方案出爐 北北基2/11起12天搭計程車多付30元

北北基春節計程車加成方案出爐，從2月11日起12天將多收30元。示意圖，廖瑞祥攝



新北市交通局今天（1/19）表示，新北市2026春節加成收費30元，將自2月11日凌晨0時起實施12天，至2月22日晚間12時止，與台北市、基隆市同步。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，計程車春節加成30元、夜間加成（晚上11時至隔天上午6時）20元，國道通行費也計入跳表金額收費。另外，夜間加成由計費表依時間自動加計。計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。交通局也有印製貼紙，運將朋友可索取張貼在副駕駛座椅背提醒乘客。

許芫綺提醒，乘客下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，如有超收情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴。

交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期執行聯合稽查外，農曆年前及春節期間將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守相關規定。若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實，將依《公路法》裁處9000元至9萬元罰鍰。

