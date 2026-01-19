春節加成時段曝！ 北北基計程車 「連12天」照表加收30元





115年新北市計程車春節加成收費，將自春節連假前3天起實施，即自2月11日（三）0時起至2月22日（日）24時止，共計12天。春節加成30元已納入跳表金額，並與臺北市、基隆市同步實施，請搭車民眾依跳表金額支付車資；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告之春節運價收費。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，計程車春節加成30元、夜間（23:00至06:00）加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。其中，夜間加成係由計費表依時間自動加計；春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額；如遇有超收情形，請記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴。

交通局亦特別印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電臺及經濟部標準檢驗局等處，運將朋友可至上述地點索取，並張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查閱。

交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期於市境內重要路段進行聯合稽查外，農曆年前及春節期間將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守相關規定。若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實，將依公路法裁處9千元至9萬元罰鍰。

