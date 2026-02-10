春節加成獎勵奏效！除夕北市診所開診率逾2成、藥局開業率近5成

為了避免去年春節期間，醫院急診壅塞情況重演，健保署鼓勵醫院、診所、藥局，在農曆九天年假只要有開診開業，就會提供最高100%的加成獎勵。最新統計顯示，台北市健保特約西醫診所1250家，除夕有開診的有258家，開診率兩成一，藥局特約家數827家，開業409家，開業率也有將近五成。

健保署表示，今年農曆春節假期長達9天，為確保民眾醫療照護需求，健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元於鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，經統計，醫療院所及藥局的開診情形皆較往年明顯增加，醫院開診至少增加12%，診所量能增倍。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，因應民眾長假就醫需求，健保署首度擴大獎勵，除夕至初三（2/16－2/19）加成100%，初四及初五（2/20－2/21）加成50%，以及2/14、2/15、2/22等3天加成30%，期待提升醫療院所及藥局開診率，避免年假期間民眾小病衝大醫院的情形。

健保署統計，除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%（增幅約55%），診所開診率增加至45%（增幅約34%）。此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成（增幅約10%至29%），藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷。

