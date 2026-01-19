春節加成 北北基計程車2月11日到2月22日一律按表收費

cnews204260119a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

今年新北市計程車春節加成收費，將自春節連假前3天起實施，即自2月11日凌晨零時起至2月22日深夜12時止，共計12天。新北市交通局表示，春節加成30元，已納入跳表金額，並與台北市、基隆市等同步實施，請搭車民眾依跳表金額支付車資；新北市瑞芳及烏來地區的固定路線，則依現場公告的春節運價收費。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，計程車春節加成30元、夜間（晚上11時至隔天上午6時）加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。其中，夜間加成是由計費表，依時間自動加計；春節加成及國道通行費，則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。提醒乘客於下車前，索取乘車證明，並當場確認收費金額；如遇有超收情形，請記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴。

廣告 廣告

cnews204260119a05

交通局表示，已特別印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電臺及經濟部標準檢驗局等處，計程車運將朋友可前往索取，並張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查閱。

交通局提醒，為維護計程車營運秩序，已與警察局除不定期於市境內重要路段，進行聯合稽查外，農曆年前及春節期間將加強執行。呼籲計程車駕駛，遵守相關規定。若有未依跳表金額收費，或未具有效執業資格等違規情形，只要查證屬實，將依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃

溯源緝毒 卡式瓦斯罐內有乾坤藏喪屍煙彈原料

【文章轉載請註明出處】