春節加開停車場接駁車避免市區塞車

基隆市區停車場每逢假日大排長龍，市府規劃春節接駁專車紓緩。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈／基隆報導

春節連假期間，基隆市區停車場交通管制措施，東岸、信二、博愛及信義國小等公有大型停車場將配合春節期間進行停車場滿場管制，透過義交管制、停車場業者導引及提供免費接駁方式，搭乘免費接駁專車暢遊市中心，以避開市區壅塞及排隊等候停車場之情形。

基隆市規劃春節期間行駛市區環狀線免費接駁車，引導民眾車輛停靠外圍西三或六合停車場，再搭乘免費接駁專車暢遊市中心，減少車輛在市區繞行降低堵塞情況。

市區及周邊停車場有博愛、東岸、信二、信小、中興、西三及六合等，營運時間為春節假期，每天下午四時到十時，二十分鐘一班車，營運路線從六合停車場、仁二路公車循環站、碼頭工會、中山衛生所再回六合停車場，沿途十六停靠站。

廣告 廣告

路邊停車場部分，春節期間從除夕夜二月十六日（週一）至二月十九日大年初三（週四）全市路邊停車暫停收費；一一五年二月十四日（週六）、二月十五日（週日）及二月二十日至二十二日（週五至週日），市區主要路段路邊收費停車場為因應觀光及商圈周邊人潮與車潮，包含仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路(市府後門)、海興游泳池、湖海路一、二段及收費貨車裝卸專用區等收費路段仍照常收費，以維持連假期間停車格位周轉率，提醒留意。

同時，交通處呼籲，春節連假期間廟口周邊及旅遊景點易塞車，連假期間往來基隆民眾可多加使用臺鐵與國道客運搭配基隆市區公車運輸轉乘，輕鬆出遊，平安回家。