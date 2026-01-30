春節勗勉三軍再談國防預算 賴清德喊話盼朝野：在國家安全議題上放下歧見

總統賴清德今（30）日前往花蓮地區勗勉空軍792旅的天弓部隊、海軍海鋒大隊第七中隊、陸軍花防部等三軍部隊，賴清德致詞時表示，農曆春節即將到來，感謝國軍過去1年堅守崗位、全年無休保衛國家；他也特別提到國防預算問題，表示希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上，放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

賴清德說，許多國軍弟兄姊妹在春節國人團聚時，仍必須要留守並全天候捍衛國土，要跟大家說一聲辛苦了。賴清德強調，要特別感謝的是，因為有國軍同仁平時精進戰訓本務、守護花東地區的辛勞，才能讓國人有安全平穩的生活條件；從去年到現在，花東防衛指揮部在漢光演習、立即備戰操演、基地任務、光復救災等各項任務中，都充分展現部隊優質表現及勤訓的結果，要給予最大肯定。

賴清德總統春節勗勉花蓮地區部隊。（陳品佑攝）

賴清德提到，中國在在去年底進行環台軍演， 第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人充分了解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心；期許新的一年保持軍民一體、強化戰力的原則，深化民間力量合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全；同時，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、 有戰力」鋼鐵勁旅，政府會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。

