春節勗勉花蓮駐軍 賴清德不忘喊話在野放下歧見：為國軍爭取預算

總統賴清德今前往花蓮勗勉空軍「天弓三型」防空部隊，不忘喊話再也放下歧見，為國軍爭取預算。（圖／總統府提供）

農曆春節將屆，總統賴清德今天（30日）前往花蓮勗勉空軍「天弓三型」防空部隊、海軍海鋒大隊及陸軍花防部。感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。賴也藉機喊話，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

總統賴清德今展開春節勗勉行程，首站抵達「空軍792旅第613營2連」，現地視導天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車、戰術中心車等裝備，並聽取指管程序介紹；接著前往「海軍海鋒7中隊」視導主戰車堡，聽取射控指管車及飛彈發射車諸元及功能介紹；隨後至「陸軍花東防衛指揮部」，觀賞救災紀實影片，並聆聽官兵救災心得分享。

廣告 廣告

總統賴清德在陸軍花防部致詞時表示，許多國軍弟兄姊妹，在春節期間國人團聚的時候，也必須留守基地，繼續全天候捍衛國土，他要跟大家說一聲「辛苦了」，也感謝大家。從去年到現在，花防部在漢光演習、立即備戰操演、基地任務以及光復救災等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果

賴清德指出，去年年底，中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。

賴清德說，他要期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂，並喊話朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。



回到原文

更多鏡報報導

響應教宗和平日文告 賴清德：任何武力脅迫無法帶來真正和平

立院藍白聯手闖關《衛廣法》成功 中天有望回歸52台、綠委全數棄票

僅白版國防特別條例付委 政院：只有院版才能建立國防所需戰力

國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元