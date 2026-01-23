春節勞軍包裹 中華郵政郵資8折優待

（中央社記者黃巧雯台北23日電）為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的敬意，中華郵政今天宣布，自1月27日起至2月4日止，舉辦春節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。

中華郵政發布新聞稿表示，凡在1月27日起至2月4日期間，寄往金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待。

不過，中華郵政指出，以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，不再享優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政呼籲，民眾交寄時，儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，其堅韌程度安全無虞才可交寄。

中華郵政提醒，包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區特種信箱號碼（勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，若屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。（編輯：管中維）1150123