春節勞軍 侯友宜贈慰勞金感謝國軍守護家園

新北市長侯友宜表揚二十名協助役政有功人員。 （新北民政局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

農曆春節將至，新北市長侯友宜致贈春節慰勞金予駐守新北的國軍部隊，慰勞官兵一整年來的辛勞與努力，對國軍輪值戰備，確保國人歡渡佳節，表達對國軍官兵的敬意和謝意。

侯友宜並表揚二十名協助役政有功人員，包括九名把關徵兵體檢、確保國軍戰力的醫護人員，十一名積極投入社會公益、關懷榮民與育幼院的後備團體弟兄與寶眷。

侯友宜表示，新北市長期與國軍保持緊密合作，去年「城鎮韌性（防空）演習」中，從指揮調度、民防動員到整體應變流程，展現高度整合的應變能力，最終獲評為特優單位，成果備受肯定。面對近期國際及兩岸情勢，國軍官兵站在最前線，肩負捍衛和平的重責大任。

侯友宜感謝國軍弟兄長期對新北市的全力支援，無論颱風期間協助搶救與復原，或在預防非洲豬瘟期間成立災害應變中心，都展現軍民一體的精神，是市府最堅實的後盾。

民政局表示，這次致送春節慰勞金的十一個國軍單位包括陸軍第六軍團指揮部、國防部資通電軍指揮部、北部地區後備指揮部、陸軍關渡地區指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、陸軍特種作戰指揮部、陸軍聯合兵種第二六九旅、憲兵第二０五指揮部、新北市後備指揮部、憲兵指揮部新北憲兵隊、及陸軍第六軍團第三三化學兵群。