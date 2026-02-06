春節募款838萬元 愛心大平台晚會感恩

春節送暖活動累計募集捐款兩百五十筆，總金額達新臺幣八百三十八萬元，社會處楊玉欣處長代表市長謝國樑頒發感謝狀，感謝各界於春節前夕踴躍投入社會公益。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市政府於五日在基隆長榮桂冠酒店三樓彭園會館舉辦「二０二六基隆有愛感恩迎春－春節送暖暨愛心大平台感恩典禮」，邀集企業行號、民間社團及各界善心人士齊聚一堂，由社會處楊玉欣處長代表市長謝國樑頒發感謝狀，感謝各界於春節前夕踴躍投入社會公益，攜手為弱勢市民送上溫暖與祝福，讓基隆在歲末年終充滿關懷與希望。

社會處長楊玉欣表示，過去一年因國際貿易情勢變化，引發長期性關稅摩擦與供應鏈重組，對臺灣家庭的財務狀況與就業穩定帶來衝擊。所幸有眾多民間夥伴持續投入，不僅在春節前夕即時伸出援手，也透過「基隆市好日子愛心大平台」長期支持市府各項社會福利工作，使資源能在第一時間送達最需要的市民手中。每一份捐助，不論金額多寡，都是穩定社會的重要力量。

楊玉欣指出，本次春節送暖活動累計募集捐款兩百五十筆，總金額達八百三十八萬元。感謝遠雄建設事業股份有限公司社會福利公益信託，長期透過愛心大平台支持基隆社會福利，展現企業深耕公益的行動力；另台北聖城事業股份有限公司、仁愛區南天宮及暖暖區東安宮天上聖母等民間團體的捐助，以實際行動關懷弱勢家庭，成為市府照顧弱勢市民最溫暖的後盾。

巿府舉辦「二０二六基隆有愛感恩迎春－春節送暖暨愛心大平台感恩典禮」，邀集企業行號、民間社團及各界善心人士齊聚一堂。（巿府提供）

受助者王小姐表示，感謝社會各界長期以來對弱勢家庭的支持與陪伴，自己透過參與基隆市女力脫貧方案及兒童及少年未來教育與發展帳戶，逐步累積家庭資產，朝自立生活邁進，未來期盼能成立屬於自己的美容工作室。基隆市府推動「基隆市好日子愛心大平台」，整合捐款、物資及志工服務等多元參與方式，聚焦長者關懷、無家者援助與弱勢族群支持，讓愛心更有效、精準地送達需要的角落，期盼持續凝聚善的循環，攜手打造亞洲最有愛的城市。