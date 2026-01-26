春節北部省道 估現4波車潮

春節9天連假即將到來，交通部公路局北區養護工程分局完成省道疏運規畫，並分析北部春節交通特性，預估連假期間將出現4波主要車潮；另台北區監理所推出國道客運票價與轉乘優惠，鼓勵民眾多利用公共運輸，紓解國道壅塞。

公路局指出，第1波車潮為南下返鄉圍爐，自2月13日下午5時起至2月16日除夕上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段，及台61線西濱南下（台15線鳳鼻至新竹市延平路）將有明顯車流。第2波則為初一參拜與短途走春，2月17日廟宇與觀光景點周邊道路易壅塞。

第3波為初二回娘家及初三中長程出遊，2月18日至19日郊區省道、快速公路與觀光熱點將達車潮高峰；第4波為收假北返車潮，自2月20日下午起至2月22日台61線北上香山路段及銜接國道要道恐有大量車流。

公路局預估，北部2月17日至19日每日上午9時至晚間7時，台2線淡水、萬里，台3線三鶯老街至大溪慈湖、關西至峨嵋及台9線新店、台9甲線烏來沿線皆為易壅塞路段。2月19日至21日台61線接國3西濱交流道北上匝道將封閉，建議改由香山聯絡道接國3；國1湖口至新竹路段壅塞時，可改行台1線或台31線。

台北區監理所提供便捷大眾運輸服務，88條國道客運路線提供6折或平日票價優惠；228連假期間提供85折或平日票價。民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，轉乘在地或市區客運，使用電子票證可享1段票免費轉乘優惠；武陵農場櫻花季疏運期間，建議民眾多搭乘賞櫻專車前往。