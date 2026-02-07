春節南門市場湧人潮 警守護民眾行的安全

（中正第二警分局提供）

記者黃秋儒／台北報導

面對即將到來的農曆春節連續假期，民眾已陸續著手採辦年貨及禮品，為避免大量人車造成交通堵塞，臺北市警察局中正第二分局已規劃相關勤務加強交通疏導，共同維護市場周邊交通秩序及民眾行的安全。

南門市場位於臺北市中正區羅斯福路1段與南海路口，交通便捷，且緊鄰捷運松山新店線中正紀念堂站2號出口，是民眾採買年貨及禮品的好去處。中正第二分局呼籲前往南門市場採辦年貨民眾，因人潮眾多，請多搭乘捷運或公車等大眾運輸工具前往，進出捷運站及上、下公車時應謹慎小心、遵守交通規則，依規定行走行人穿越道，切勿任意穿越道路。

中正第二警分局提醒用路人，配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，切勿違規停車(含臨時停車、上、下貨物等)，避免貪圖一時方便而影響他人，甚至發生交通事故。中正第二分局將持續加強南門市場周邊交通疏導及違規停車驅離取締，並結合義交等協勤民力於南門市場及周邊聯外道路以維持交通順暢，守護民眾行的安全，才能平安過好年。