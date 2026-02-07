春節去旗山怕塞車？警公布多路段交通管制與動線規畫

旗山區春節期間部分路口禁止左轉，河堤路改單行，華中街封閉並延長徒步區，警方呼籲民眾配合疏導。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

為因應115年春節連續假期返鄉與觀光人潮湧現，旗山警分局日前召開春節交通疏導協調會，邀集市府相關局處、交通主管機關及警政單位，共同盤點轄內交通熱點與易壅塞路段，提前規畫交通管制與疏導動線，盼在春節期間有效降低塞車風險，維護用路安全。

旗山警分局指出，春節期間旗山老街、市集及美濃、杉林、內門、甲仙等周邊觀光景點與活動吸引大量遊客，預期車流與人潮明顯增加，警方將依據往年經驗及即時路況，於旗山及內門地區實施交通管制措施。

內門區前往野森動物學校採順時針單向動線，前往紫竹寺採逆時針單向，分散車流減少壅塞。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

在旗山區部分，春節期間每日白天時段將於多處重要路口進行機動交通管制，上午10時至晚間8時，包含中華路與中學路、河堤路、大同街、復新東街，中正路與華中街、仁和街、平和街、永福街、旗南路，以及旗南路與永平街、中學路、中學路與德昌街口等路段，視車流狀況禁止車輛左轉，以減少路口衝突並提升通行效率；同時，河堤路於上午10時至下午6時改為單行道，行車方向為中華路往旗甲路，避免雙向車流交會造成壅塞。

此外，華中街自延平一路至中正路，將於上午10時至晚間10時全線封閉，配合人潮集中時段實施人車分流；交通局也同步調整中山路復興街至華中街，以及華中街中正路至延平一路的人行徒步區時段，統一延長為每日上午10時至晚間10時，提供行人安全舒適的步行空間。

在內門區方面，針對春節期間大量湧入野森動物學校及內門紫竹寺的遊客車潮，警方規畫單向循環行車動線，前往野森動物學校的車輛，將由台3線中正路轉入中正路39巷，行至紫竹橋前左轉進入下方高灘地停車場停放，離場後經後方道路通往內門紫竹寺，再由中正路115巷返回中正路接台3線，全程採順時針單向進出，至於前往內門紫竹寺的車輛，則由中正路轉入中正路157巷，再接續中正路115巷回到中正路及台3線，採逆時針行駛，以分散車流並減少交會衝突。

旗山警分局表示，春節交通疏導除仰賴警力現場指揮，也將結合科技設備與即時路況回報機制，視交通狀況滾動調整管制措施，並呼籲民眾多加留意交通資訊、配合現場管制，善用替代道路與大眾運輸工具，共同維護春節假期交通順暢與行車安全。

