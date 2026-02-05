春節參拜南山福德宮交通管制與接駁資訊

春節南勢地區交通疏運措施啟動。（圖：擷取南山福德宮臉書）

新年將至，二月春節期間民眾至烘爐地南山福德宮參拜人潮眾多。今年度南勢地區春節疏運措施將自初一至初六（二月十七日至二月廿二日）實施，為期六天。為因應大量參拜人潮，中和區公所協調交通局、中和分局及廟方，啟動道路交通管制及接駁車等疏運措施。

春節期間，民眾前往南山福德宮參拜行經興南路段將實施管制並設置專用車道。管制路段為：興南路二段／華新街口至興南路二段／興南路二段一五九巷口為機動調撥車道；興南路二段一五九巷口至興南路二段北二高橋下為調撥車道，另興南路二段一五九巷口原則禁止左轉。自小客車請依警方引導通行。

接駁車運輸方面，已設置太湖山莊及華夏科大兩個接駁站，供民眾上山並開放免費停車，請民眾多加利用。中和區公所提醒，春節期間民眾出發前請留意最新路況及交通資訊，提前規劃行程，配合現場指揮，共同維護春節參拜期間交通順暢。