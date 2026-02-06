春節參香桃園市長開跑？王義川：會陪同總統、副總統赴宮廟

民進黨尚未確定參選桃園市長人選，支持者期盼春節前確定，能到宮廟爭取支持。立委王義川（左三）表示，相信想要參選的人在春節期間會積極走訪宮廟。媒體詢問是否包含王？他語帶保留，指賴總統、副總統蕭美琴都有安排到桃園參香，自己會全程陪同。（賴佑維攝）

民進黨尚未確定參選桃園市長人選，支持者期盼春節前確定，能到宮廟爭取支持。立委王義川表示，相信想要參選的人在春節期間會積極走訪宮廟。媒體詢問是否包含王？他語帶保留，指賴總統、副總統蕭美琴都有安排到桃園參香，自己會全程陪同。

民進黨桃園市議員彭俊豪說，黨中央在審慎評估，檯面上的人選都是最強戰力，期待黨中央推出最好的人選。他也說，王義川非常優秀，在電視上論述往往收到基層支持，深植人心，是非常優質的人選。陳睿生則分析，前桃園市長鄭文燦參選桃園縣長雖落選，但得票率超過45％，本屆市長選舉戰前換將，但候選人鄭運鵬也拿到40％選票，相信努力拚出6％，讓得票率過半仍大有可為。

王義川表示，民進黨在桃園提名需相當謹慎，因為桃園連結雙北、新竹，有太多跨域、區域治理要處理，黨中央選對會與黨主席賴清德必須有更通盤的考量。王又說，據他了解黨中央還沒有正式討論桃園人選，而桃園本來就有4名不分區立委認養，若黨中央要求參戰，每個黨員都沒有拒絕的權力。

因農曆年是到宮廟爭取曝光的好機會，有支持者希望年前確定人選，王義川說，相信想參選市長的人選在農曆年間也會非常積極走訪宮廟，媒體追問春節期間王是否也會到宮廟？王義川說，包含賴總統、副總統蕭美琴都有安排到桃園的行程，自己也會全程陪同。

