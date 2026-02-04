春節及二二八連假疏運啟動 讓您輕鬆出遊省荷包

陳洽文站長籲大眾多搭乘公共運輸。（記者扶小萍攝）





115年春節長達多日連續假期，正是民眾返鄉過年與迎春賞景的好時節，公路局為讓民眾過年期間能免塞車困擾，推出超值國道客運優惠組合，自115年2月13日至2月22日的10天裡，全面啟動春節連續假期旅客疏運計畫。歡迎大眾多多搭乘公共運輸具。

這項優惠包含88條國道客運指定路線享平日優惠價或原票價6折優惠，搭配「TPASS 2.0常客優惠」，最高可享票價的42折，另搭乘國道客運、臺鐵、高鐵，10小時內使用電子票證轉乘在地客運即享一段票或基本里程免費，還有轉乘指定幸福巴士可免費搭乘，這麼多好康是提供大眾連假期間省錢又省力的最佳選擇。

春節假期客運優惠很實用。（南投監理站提供）

此外2月份的二二八連假疏運計畫也報給你知，自115年2月26日起至3月1日止，推出票價85折優惠，搭配「TPASS 2.0常客優惠」，最高可享票價的6折，轉乘優惠當然也比照春節的方案提供給大眾，南投監理站指出這樣的好康怎麼能夠錯過，這次的連假出遊趕快安排起來。

南投監理站長陳洽文指出，今年1月21日增加6673公路客運路線，從草屯發車，經南投再行經台76線的八卦山隧道，到達高鐵彰化站及台鐵田中站，4月底前的試營運期間，一律只要10元優惠票價。他並籲請大眾春節期間多多搭乘公共運輸工具。台灣好行也提供紫南宮路線，方便大眾前往拜拜，清境、合歡山也都請多搭乘大眾運輸。

陳洽文站長表示，春節及二二八連假期間疏運，請民眾多加利用公共運輸工具，可有效減少道路阻塞，並達成節能減碳之效，亦可利用「iBus 公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊。

