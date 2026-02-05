春節及228和平紀念日連假將至 公路局強化公共運輸籲民眾避開壅塞

一一五年春節及二二八和平紀念日連續假期即將到來，春節假期自二月十四日起至二月二十二日止，為期九天；二二八和平紀念日連假則自二月二十七日起至三月一日止，為期三天。公路局預估，假期間將有大量返鄉與出遊人潮，提醒民眾提前掌握路況資訊，多加利用公共運輸工具，以避開尖峰時段並節省旅運成本（見圖）。

為鼓勵連假期間少開車、多搭乘大眾運輸，公路局自連假前一日至假期最後一日，分別於二月十三日至二月二十二日，及二月二十六日至三月一日，推出多項全國性國道及公路客運優惠措施。其中包含八十八條中長途國道客運路線，春節期間享六折、二二八連假享八五折優惠；TPASS二點零會員當月累計搭乘達一定次數，還可再享回饋。另，旅客搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，於十小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費，並提供轉乘指定幸福巴士免費服務。

公路局指出，春節車潮將分為返鄉、走春與出遊，及返回工作地三個階段；二二八連假則自假期前一日下午起出現車潮，觀光旅遊熱點於連假前兩日最為明顯，返程車流預計於假期後段湧現。

公路局盤點多處易壅塞路段，包括主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景區周邊道路及熱門廟宇參拜路線。為紓緩交通壓力，將視實際狀況實施替代道路導引、號誌調整、路口管制與大貨車通行管制，並協調地方警力加強疏導與取締違規，確保連假期間行車安全與道路順暢。